В США рассказали про план по захвату Крыма Украиной Бывший глава ЦРУ Петреус рассказал про план по захвату Крыма Украиной

Фото: Ximena Borrazas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреус заявил, что если ВСУ будут одерживать превосходство над российской армией, то Украина может начать наступление, чтобы разорвать связь России с Крымом, пишет The Washington Post. Он добавил, что Киев для этого должен победить российские войска в нынешней битве. В этом случае, по его словам, контрнаступление ВСУ может начаться через несколько месяцев.

Если они смогут сложить это воедино и переиграть Россию в этой битве за формирование сил, то через несколько месяцев мы увидим, что украинцы смогут возобновить контрнаступательные операции, <...> чтобы разорвать наземную связь, которую Россия установила с Крымом, — сказал Петреус.

Он при этом не стал уточнять, каким именно образом ВСУ удастся переломить текущую ситуацию на поле боя.

Член американской палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин ранее заявила на своей странице в Twitter, что идея о вторжении Украины в Крым с помощью США является «полным безумием». Она добавила, что к этому призывают «поджигатели войны» в США. По ее словам, ситуация вышла из-под контроля. Подписчики законодателя согласились с такой оценкой подобных призывов и отметили, что Киев зашел слишком далеко в своих требованиях.