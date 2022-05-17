В США рассказали о ядерной угрозе из-за политики Байдена по Украине American Thinker: политика Байдена по Украине несёт США ядерную угрозу

Джо Байден / Фото IMAGO/Chris Kleponis/CNP/Medi/Global Look Press

Администрация Белого дома бездумно обостряет кризис на Украине, из-за чего США может грозить «ядерный Армагеддон». Поставки Киеву оборонительных вооружений превращаются в опасную эскалацию, заявил обозреватель Джеймс Поплар в статье, опубликованной The American Thinker.

Автор публикации считает, что Вашингтон выбрал «скользкую дорожку затягивания военных действий». Стремление же «любой ценой ослабить Россию» несёт огромные риски. Это может привести США не туда, куда они хотели.

Риски, связанные с проведением такой политики, огромны. Среди них — возможность термоядерного конфликта между двумя ведущими ядерными державами, — подчеркнул Поплар.

Он добавил, что американцы ничего не знают о «всеохватывающей цели» администрации президента Джо Байдена, если таковая у него имеется.

История учит нас, что прежде, чем ввязываться в вооружённый конфликт, надо чётко определить его конечное состояние и стратегию (цели, способы и средства). Сейчас у нас нет ни того, ни другого, — уверен Поплар.

Ранее стало известно, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал: США не нравятся российские атомные подводные лодки-носители «Посейдон» и стратегический ракетный комплекс с межконтинентальными ракетами «Сармат», поэтому они просят ограничить их применение. По словам дипломата, Вашингтон планирует включить их в новый договор о контроле над вооружениями.