В США рассказали, когда солдат ВСУ научат стрелять из Leopard 2 FT: обучение ВСУ работе с танками Leopard 2 начнется на следующей неделе

Фото: Thomas Imo / PHOTOTHEK / Global Look Press

Украинских военных начнут обучать работе с танками Leopard 2 на следующей неделе в Польше и Германии, пишет газета Finanсial Times со ссылкой на источники. В статье отмечается, что к местам дислокации уже направлены сотни солдат ВСУ. По информации издания, обучение продлится около шести недель.

Обучение украинских солдат работе с танками Leopard 2 начнется на следующей неделе, сотни украинских военных уже отправили на места в Польше и Германии. На данный момент должностные лица размышляют о путях доставки танков на Украину, — сказано в публикации.

Один из собеседников издания сообщил, что сроки доставки наступательной бронетехники на территорию Украины ограничены, так как танки нужно доставить до апреля.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что поставляемые на Украину танки Leopard 2 будут сожжены подобно фашистским «Тиграм» в Сталинградской битве, которая завершилась 80 лет назад победой советских войск. По его словам, нынешнему руководству Германии следует объяснить гражданам, зачем было помогать киевскому режиму готовиться к войне с Россией и втягивать в противостояние немецкий народ.