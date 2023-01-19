К Тайваню приблизились китайские военные самолеты, беспилотники и корабли

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16 военных самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая заметили вблизи прилегающих к Тайваню районов, сообщает пресс-служба Министерства обороны полуострова. В ведомстве также заявили об обнаружении четырех беспилотников КНР, они зашли в опознавательную зону противовоздушной обороны.

На фоне приближения военных НОАК вооруженные силы Тайваня привели в боевую готовность. Кроме того, власти полуострова отдали приказ развернуть зенитные ракетные комплексы.

9 января вооруженные силы Тайваня за сутки обнаружили вблизи своих границ 57 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Отмечается, что 9 января 28 самолетов вошли в опознавательную зону ПВО острова.

Позднее, 12 января, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в США отмечают активное движение военных кораблей армии КНР вокруг Тайваня. По его словам, Вашингтон, однако, не указывает на неизбежность вторжения сил Китая на остров.