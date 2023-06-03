В США рассказали, как Путин зарабатывает миллиарды для России Экс-разведчик Риттер заявил, что Путин зарабатывает миллиарды долларов для России вопреки санкциям

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин привлек инвестиции в страну, несмотря на санкционное давление, заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, Запад всегда был якорем для Москвы, в то время как РФ — государство с невероятным количеством ресурсов.

Запад был якорем, который тащил ее (Россию. — NEWS.ru) вниз, поощрял утечку капитала и препятствовал инвестициям. Фактически это государство с невероятным количеством ресурсов теряло свои богатства, — сказал Риттер.

Он отметил, что из-за санкций российские материальные блага остаются на родине и способствуют модернизации страны. Риттер напомнил, что после ухода европейских и американских компаний из РФ в нее стали инвестировать китайские, индийские и другие предприниматели.

Кроме того, экс-разведчик указал на то, что в России настоящий бум строительства зданий и инфраструктуры. По его словам, о таком подъеме президент США Джо Байден может только мечтать.

Ранее президент России Владимир Путин назвал несбыточным обвальный сценарий для экономики РФ. Он подчеркнул, что ничего подобного не происходит. Президент также подчеркнул, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров процесса перемен в сфере международных финансов. Путин указал на то, что страна продолжает работу по переходу на использование нацвалют.