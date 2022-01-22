В США раскрыли план «нейтрализации» Калининграда в случае войны с Россией

Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для 19Fortyfive рассказала, как Запад может «нейтрализовать» фактор Калининграда в случае вооружённого конфликта с Россией. По её словам, данный регион РФ, граничащий с Литвой и Польшей, может доставить Североатлантическому альянсу много «головной боли».

Эксперт напомнила , что Калининград хорошо вооружён, потому что на его территории размещены высокоточные комплексы «Искандер-М», истребители с крылатыми ракетами. Кроме того, регион служит местом базирования внушительного российского ВМФ.

По мнению Уайт, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области, Варшава и Вильнюс должны как можно скорее принять меры. Аналитик убеждена, что покупка американских зенитных комплексов Patriot, самолётов F-35 Lightning II и танков M1 Abrams была бы «эффективным» ответом на выстроенную Москвой систему обороны.

Ранее ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров сообщил, что Россия может убрать ракеты из Калининграда, если НАТО пойдёт на серьёзные уступки. Он объяснил, что Калининград является важнейшей территорией, российским форпостом, сдерживающим продвижение Североатлантического альянса.

Аналитик добавил, что сейчас это невозможно, но теоретически такой сценарий вероятен. Если страны Прибалтики станут нейтральными, вооружение в Калининградской области не понадобится.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда и ни с кем не будет обсуждать вопрос размещения ракет и иного вооружения на территории Калининграда. Он подчеркнул, что ни одна страна не будет мириться с указаниями того, что ей делать на её же территории. Представитель Кремля также отметил, что российская сторона ещё не знает, каков будет исход переговоров с США и НАТО по вопросу европейской безопасности.