В США раскрыли ожидания Вашингтона от спецоперации на Украине Экс-советник Пентагона Макгрегор: Вашингтон ждет, пока ВС РФ дойдут до границы Польши

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал YouTube-каналу Judging Freedom, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не успокоится пока российские танки не окажутся у границы с Польшей. Эксперт добавил, что американский дипломат представляет «крайне левое идеологическое направление в администрации Байдена».

Виктория Нуланд представляет крайне левое идеологическое направление в администрации Байдена. <...> Она из тех, кто не успокоится, пока российские танки не окажутся у границы с Польшей, — сказал Макгрегор.

Военный при этом предостерег польских военных от участия в "спасении украинских военных", так как это приведет к серьезной эскалации в регионе.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что контрнаступление ВСУ начнется, как только на это «будет воля божья». По его словам, войска «в глобальном смысле» готовы к контрнаступлению и украинская армия начнет маневры тогда, когда это позволит погода и поступит соответствующий приказ командования.

По данным журнала Newsweek, который ссылался на секретные документы Пентагона, США и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля. В Вашингтоне считают возможную потерю Артемовска психологическим ударом для Киева, который все же не станет «жизненно важным» для общей картины боевых действий.