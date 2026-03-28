В США раскрыли, как Вашингтон может оставить Киев без важных боеприпасов WSJ: Украина может остаться без ПВО из-за конфликта в Иране

США и Израиль активно расходуют высокотехнологичные ракеты-перехватчики в ходе конфликта на Ближнем Востоке, что грозит истощением арсеналов, из-за чего Украина рискует остаться без необходимых боеприпасов, пишет The Wall Street Journal. По словам директора Проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Тома Карако, эти запасы являются дефицитными национальными ресурсами, необходимыми для защиты других регионов, и поддерживать прежние темпы их расходования невозможно.

Это дефицитные национальные ресурсы, и они нужны нам для других частей мира. Мы не можем продолжать в том же духе, — высказался Карако.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Вашингтон может перенаправить на Ближний Восток вооружения, изначально предназначавшиеся для Украины. По словам главы американской дипломатии, этого пока не случилось, однако Соединенные Штаты обладают правом на такой шаг.

Кроме того, журналисты заявили, что Пентагон изучает возможность перенацелить на Ближний Восток военные поставки, изначально предназначенные для Киева, на фоне конфликта с Ираном. Окончательное решение еще не принято. В список вооружений, которые могут попасть под перераспределение, входят ракеты-перехватчики ПВО, закупленные по линии НАТО.