28 марта 2026 в 09:34

В США раскрыли, как Вашингтон может оставить Киев без важных боеприпасов

WSJ: Украина может остаться без ПВО из-за конфликта в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США и Израиль активно расходуют высокотехнологичные ракеты-перехватчики в ходе конфликта на Ближнем Востоке, что грозит истощением арсеналов, из-за чего Украина рискует остаться без необходимых боеприпасов, пишет The Wall Street Journal. По словам директора Проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Тома Карако, эти запасы являются дефицитными национальными ресурсами, необходимыми для защиты других регионов, и поддерживать прежние темпы их расходования невозможно.

Это дефицитные национальные ресурсы, и они нужны нам для других частей мира. Мы не можем продолжать в том же духе, — высказался Карако.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Вашингтон может перенаправить на Ближний Восток вооружения, изначально предназначавшиеся для Украины. По словам главы американской дипломатии, этого пока не случилось, однако Соединенные Штаты обладают правом на такой шаг.

Кроме того, журналисты заявили, что Пентагон изучает возможность перенацелить на Ближний Восток военные поставки, изначально предназначенные для Киева, на фоне конфликта с Ираном. Окончательное решение еще не принято. В список вооружений, которые могут попасть под перераспределение, входят ракеты-перехватчики ПВО, закупленные по линии НАТО.

США
Иран
Украина
ПВО
Украинские кураторы сами расправились с исполнителем теракта в Ставрополе
Володин провел встречу с вернувшимся в Россию графом
Озвучены последствия нового удара БПЛА по Оману
Правоохранителя в Ставрополе попытались подорвать
Курская область отбила налет роя украинских дронов
Курская область пережила 19 артобстрелов ВСУ за сутки
Семья Усольцевых оказалась на грани юридической смерти
«Вжух, вжух, вжух»: Трампа поразил удар Ирана по авианосцу США с 17 сторон
В США раскрыли, как Вашингтон может оставить Киев без важных боеприпасов
Зеленский потребовал ядерное оружие для Украины
Иран подбил американский F-16
Хакер взломал базу данных тюрем с данными почти 7 тыс. сотрудников
Россиянка умерла в одном из отелей Грузии при странных обстоятельствах
В Иране напомнили США о неизбежном итоге операции в Ормузском проливе
В Непале задержали экс-премьера и бывшего главу МВД
У сестры Меладзе нашли гражданство недружественного государства
Названа сумма достойной пенсии для россиян
Россиян предложили наказывать за сталкинг
«Отняли драгоценное время»: Лерчек в слезах накинулась на следователей
Картаполов раскрыл военную стратегию Европы
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

