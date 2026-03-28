28 марта 2026 в 10:41

Россиянам напомнили о штрафах за установку кондиционера в многоэтажках

Россиянам грозит штраф в 1,5 тыс. рублей за самовольный монтаж кондиционера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жителям многоквартирных домах может грозить штраф до 1,5 тыс. рублей за самовольную установку кондиционера, заявила советник Федеральной палаты адвокатов России Ольга Власова в комментарии ТАСС. Она уточнила, что ответственность предусмотрена за монтаж без согласования с жильцами.

По закону нет штрафа именно за капающий кондиционер, но есть административная ответственность за его самовольный монтаж по ст. 7.21 КоАП РФ от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, — сказала юрист.

Власова пояснила, что фасад многоквартирного дома относится к общему имуществу собственников. Поэтому установка кондиционера возможна только с их согласия, которое должно быть принято на общем собрании не менее чем двумя третями голосов.

Также юрист добавила, что отвод конденсата должен быть организован так, чтобы вода не попадала на фасад, тротуар и соседние конструкции. В противном случае собственники вправе требовать устранения нарушений и обращаться в суд, при этом в ряде регионов действуют дополнительные нормы регулирования.

Ранее эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев заявил, что соседи имеют право потребовать демонтировать наружный блок кондиционера в том случае, если нет разрешения на установку от двух третей собственников всего многоквартирного дома. Он подчеркнул, что такое требование можно предъявить в любой ситуации, даже если одному из соседей просто не нравится внешний вид.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 марта: где сбои в России
Трамп высказался об аресте одного из самых богатых спортсменов мира
Названо точное число военных США, пострадавших при ударе по саудовской базе
В Генштабе раскрыли, как призывают на службу в армию
Дрон ВСУ провалил атаку на российский регион
БПЛА едва не уничтожили радиолокацию аэропорта в одном городе
В Генштабе ВС России обозначили даты отправки срочников в армию
В Генштабе назвали категорию граждан, которую не затронет военный призыв
Раскрыто, когда призывников ждут в военкоматах
Роснедра нашли решение водного кризиса Донбасса
В Генштабе ВС России объяснили, зачем нужен круглогодичный призыв
Российским призывникам напомнили о наказании за неявку в военкомат
В Госдуме предложили важную инициативу для поддержки малоимущих семей
В Генштабе ВС России ответили на вопрос об участии срочников в СВО
Генштаб отчитался о выполнении осеннего призыва в России
Нутрициолог перечислил пять самых частых причин набора веса
Дом вспыхнул в Донецке после налета украинских дронов
В Telegram нашли «дыру», которая открывает доступ к любым аккаунтам
Индонезийских детей лишили Instagram и TikTok
Россиян предупредили о риске попасть в тюрьму за сбор подснежников
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

