Россиянам напомнили о штрафах за установку кондиционера в многоэтажках Россиянам грозит штраф в 1,5 тыс. рублей за самовольный монтаж кондиционера

Жителям многоквартирных домах может грозить штраф до 1,5 тыс. рублей за самовольную установку кондиционера, заявила советник Федеральной палаты адвокатов России Ольга Власова в комментарии ТАСС. Она уточнила, что ответственность предусмотрена за монтаж без согласования с жильцами.

По закону нет штрафа именно за капающий кондиционер, но есть административная ответственность за его самовольный монтаж по ст. 7.21 КоАП РФ от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, — сказала юрист.

Власова пояснила, что фасад многоквартирного дома относится к общему имуществу собственников. Поэтому установка кондиционера возможна только с их согласия, которое должно быть принято на общем собрании не менее чем двумя третями голосов.

Также юрист добавила, что отвод конденсата должен быть организован так, чтобы вода не попадала на фасад, тротуар и соседние конструкции. В противном случае собственники вправе требовать устранения нарушений и обращаться в суд, при этом в ряде регионов действуют дополнительные нормы регулирования.

Ранее эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев заявил, что соседи имеют право потребовать демонтировать наружный блок кондиционера в том случае, если нет разрешения на установку от двух третей собственников всего многоквартирного дома. Он подчеркнул, что такое требование можно предъявить в любой ситуации, даже если одному из соседей просто не нравится внешний вид.