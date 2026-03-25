25 марта 2026 в 15:17

Оружейный гигант США выпустил ракеты из обычного контейнера

Компания Lockheed Martin испытала пусковую установку в виде контейнера

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американская компания Lockheed Martin завершила испытания новой компактной пусковой установки Grizzly, выполнив боевые пуски ракет, сообщает пресс-служба корпорации. Система размещена в трехметровом грузовом контейнере Tricon, из которого можно заряжать и запускать ракеты без дополнительной подготовки.

Испытания подтвердили пусковые возможности Grizzly, выполнив все требования. Команда Lockheed Martin продолжит сотрудничество с правительством США для совершенствования текущей разработки системы, — говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что установка способна разворачиваться и перемещаться быстрее стационарных или размещенных на шасси аналогов, а также допускает дистанционное управление.

Ранее Минобороны Нидерландов выяснило, что системы истребителей F-35 от Lockheed Martin можно взломать и перепрошить. Сложность такой модернизации в случае отказа США от обслуживания самолетов глава ведомства Гийс Туйнман сравнил с перепрошивкой iPhone. Однако признал, что при успешном обходе проблем программного обеспечения самолеты быстро утратят боеспособность без поставок запчастей из США.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова рассказала, какой мир на Украине не нужен Евросоюзу
Что известно о пропавшем без вести после смертельного взрыва в Севастополе
В Госдуме ответили, что ждет Украину после отказа Венгрии поставлять газ
Сотрудники ТЦК «пустили в расход» пенсионерку в Одессе
Захарова объяснила цель нового соглашения между Киевом и Лондоном
Что известно об одной из жертв смертельного пожара в Москве
«Кровавый бункерный террорист»: Захарова о действиях Зеленского
В Ялте раскрыли схему шантажа с участием несовершеннолетней
АТОР зафиксировала резкое падение спроса на туры в страны Ближнего Востока
Как создать ощущение дорогого интерьера через текстиль
Новый объект культурного наследия появился в Петербурге
Популярный стриминговый сервис подал заявку на регистрацию товарного знака
Сколько россиян с рейса Хургада — Петербург застряли в аэропорту Хельсинки
Два неотслеживаемых самолета вылетели с Украины
Телеканал RU.TV впервые выпустил в эфир клип на башкирском языке
В Европе заявили о жесткой конкуренции с Азией за газ
Политолог назвал важный нюанс в мирном плане США для Ирана
Конгресс решил судьбу секретных данных, касающихся экс-главы ЦРУ Бреннана
Невролог назвала признаки сотрясения мозга
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

