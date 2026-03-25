Оружейный гигант США выпустил ракеты из обычного контейнера

Американская компания Lockheed Martin завершила испытания новой компактной пусковой установки Grizzly, выполнив боевые пуски ракет, сообщает пресс-служба корпорации. Система размещена в трехметровом грузовом контейнере Tricon, из которого можно заряжать и запускать ракеты без дополнительной подготовки.

Испытания подтвердили пусковые возможности Grizzly, выполнив все требования. Команда Lockheed Martin продолжит сотрудничество с правительством США для совершенствования текущей разработки системы, — говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что установка способна разворачиваться и перемещаться быстрее стационарных или размещенных на шасси аналогов, а также допускает дистанционное управление.

Ранее Минобороны Нидерландов выяснило, что системы истребителей F-35 от Lockheed Martin можно взломать и перепрошить. Сложность такой модернизации в случае отказа США от обслуживания самолетов глава ведомства Гийс Туйнман сравнил с перепрошивкой iPhone. Однако признал, что при успешном обходе проблем программного обеспечения самолеты быстро утратят боеспособность без поставок запчастей из США.