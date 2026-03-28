Профессор объяснила, в чем проблема слова «кушать»

Употребление в повседневном разговоре слова «кушать» считается признаком подобострастия и жеманства, поэтому от него лучше отказаться, особенно мужчинам, рассказала ТАСС профессор Школы филологических наук НИУ ВШЭ Мира Бергельсон. Она отметила, что писатель Виталий Бианки считал слово «кушать» сюсюкающим, а Константин Чуковский — лакейским.

Во-первых, оно не употребляется в первом лице — «я кушаю», «мы кушаем», его не пристало употреблять мужчинам. Все потому, что это слово имеет оттенок подобострастия и/или жеманства, — сказала профессор.

По словам Бергельсон, это слово указывает на социальную иерархию: оно предполагает, что в разговоре нижестоящий обращается к вышестоящему и подчеркивает дистанцию между собеседниками. При этом она уточнила, что, если слово употребляется при общении с женщинами и детьми, такая иерархическая система вежливости выстраивается в обратном порядке — от вышестоящего к нижестоящему.

Бергельсон добавила, что в современном мире, ориентированном на горизонтальную и уважительную коммуникацию, неприемлемы ни подобострастие, ни сюсюканье. Она подчеркнула, что женщины не являются нижестоящими по отношению к мужчинам, и дети — тоже. По ее мнению, использование этого слова отдельными бабушками в общении с внуками остается вопросом индивидуальных норм. В качестве примера профессор привела ситуацию с собственным внуком: рассказывая дочке о том, заслужил ли ребенок мороженое, она скорее скажет, что он отлично поел, а не «хорошо покушал».

Ранее стало известно об утверждении Госдумой РФ закона, который подразумевает ограничение использования иностранных слов и англицизмов в магазинных вывесках, а также названиях микрорайонов, населенных пунктов и жилых комплексов. Среди авторов инициативы указан глава комитета ГД по экономической политике Максим Топилин. Согласно документу, на вывесках дополнительно могут быть использованы надписи на языках народов России.