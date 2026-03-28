28 марта 2026 в 10:27

Профессор объяснила, в чем проблема слова «кушать»

Профессор Бергельсон: мужчинам не следует использовать слово «кушать»

Употребление в повседневном разговоре слова «кушать» считается признаком подобострастия и жеманства, поэтому от него лучше отказаться, особенно мужчинам, рассказала ТАСС профессор Школы филологических наук НИУ ВШЭ Мира Бергельсон. Она отметила, что писатель Виталий Бианки считал слово «кушать» сюсюкающим, а Константин Чуковский — лакейским.

Во-первых, оно не употребляется в первом лице — «я кушаю», «мы кушаем», его не пристало употреблять мужчинам. Все потому, что это слово имеет оттенок подобострастия и/или жеманства, — сказала профессор.

По словам Бергельсон, это слово указывает на социальную иерархию: оно предполагает, что в разговоре нижестоящий обращается к вышестоящему и подчеркивает дистанцию между собеседниками. При этом она уточнила, что, если слово употребляется при общении с женщинами и детьми, такая иерархическая система вежливости выстраивается в обратном порядке — от вышестоящего к нижестоящему.

Бергельсон добавила, что в современном мире, ориентированном на горизонтальную и уважительную коммуникацию, неприемлемы ни подобострастие, ни сюсюканье. Она подчеркнула, что женщины не являются нижестоящими по отношению к мужчинам, и дети — тоже. По ее мнению, использование этого слова отдельными бабушками в общении с внуками остается вопросом индивидуальных норм. В качестве примера профессор привела ситуацию с собственным внуком: рассказывая дочке о том, заслужил ли ребенок мороженое, она скорее скажет, что он отлично поел, а не «хорошо покушал».

Ранее стало известно об утверждении Госдумой РФ закона, который подразумевает ограничение использования иностранных слов и англицизмов в магазинных вывесках, а также названиях микрорайонов, населенных пунктов и жилых комплексов. Среди авторов инициативы указан глава комитета ГД по экономической политике Максим Топилин. Согласно документу, на вывесках дополнительно могут быть использованы надписи на языках народов России.

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
