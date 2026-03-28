Россияне готовы раскошелиться, чтобы жить рядом с лесом Две трети россиян заявили, что готовы доплатить 5–20% за жилье рядом с лесом

Большинство жителей российских городов выразили готовность переплачивать за покупку жилья, расположенного вблизи лесных массивов или водных объектов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Две трети респондентов согласны доплатить от 5 до 20% от стоимости недвижимости за такую локацию.

Основными мотивами для приобретения жилья в природной зоне опрошенные назвали чистый воздух и благоприятную экологическую обстановку (36%), возможность активного отдыха на свежем воздухе (28%), живописный вид из окон (22%), снижение уровня шума и запыленности (10%).

Для каждого четвертого участника опроса близость парков, лесов или водоемов — критически важный фактор. Еще 39% назвали это важным, но не обязательным условием. В то же время только у 31% горожан рядом с домом есть и водоем, и зеленая зона.

Ранее сообщалось, что на вторичном рынке жилья в России наблюдался рост активности. Количество зарегистрированных договоров купли-продажи увеличилось на 11% по сравнению с 2025 годом. Основной причиной такой динамики стал рост числа ипотечных сделок. Это произошло на фоне снижения ключевой ставки Центрального банка.