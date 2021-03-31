В США прокомментировали заявления Киева о российских войсках у границ

https://static.news.ru/photo/0d7c4816-9261-11eb-bf4d-96000091f725_660.jpg Фото: Lisa Ferdinando/Dod/Global Look Press

В США ознакомились с заявлениями представителей армии Украины о якобы наращивании Россией присутствия вблизи границ этой страны. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на заседании Рады заявил, что российские войска стянуты к границам страны. По его словам, после учений в Крыму российские десантники остались на полуострове, а не уехали в места постоянной дислокации. Кроме того, в Воронежскую, Брянскую и Ростовскую области переброшены дополнительные воинские соединения.

Мы осведомлены о сообщениях, поступающих от украинских военных, касательно перемещений военнослужащих РФ возле границ Украины. Мы обсуждаем наши озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с нашими союзниками по НАТО, — цитирует Кирби РИА Новости.

Ранее отмечалось, что украинская армия основательно готовится к военным действиям. Командующий операцией Объединённых сил (силовыми действиями в Донбассе) Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что бойцы десантных войск стран в марте проведут учения в граничащем с Крымом районе. По словам военного, целью учений будет совершенствование способности реагировать на угрозу с воздуха и моря.

Как писал NEWS.ru, политолог и руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что в случае реального военного конфликта украинская армия не сможет противостоять Вооружённых силам России. По словам эксперта, украинские ВС не обладают современным вооружением и по факту никогда не участвовали в операциях с применением авиации и высокоточного оружия.