В США призвали обеспечить медицинскую помощь Навальному

https://static.news.ru/photo/81a9038c-8ed3-11eb-bb7d-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: АГН «Москва»

В США отреагировали на жалобы российского оппозиционера Алексея Навального на ухудшение самочувствия в заключении. Официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс призвал российские власти обеспечить Навальному медицинскую помощь.

Мы видели тревожные сообщения об ухудшении здоровья Алексея Навального в тюрьме. Мы требуем обеспечить ему доступ к адвокатам и оказать ему медицинскую помощь. Мы повторяем наш призыв к России немедленно и безусловно освободить господина Навального, — сообщил Прайс в Twitter.

Алексей Навальный написал заявление на имя директора ФСИН Александра Калашникова. Он пожаловался на применение пытки бессонницей со стороны сотрудников исправительной колонии № 2 в Покрове, где он содержится.

Позже его жена Юлия призвала президента Владимира Путина немедленно освободить её мужа. По её словам, здоровье Навального ухудшилось месяц назад ещё в СИЗО «Матросская Тишина». Она объяснила, что муж запрещал говорить об этом публично, так как не любит жаловаться.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз также обеспокоен состоянием здоровья Навального и призывает к его освобождению из колонии. Об этом заявила официальный представитель Внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли.