В ЕС призвали «незамедлительно» освободить Навального

Масралли добавила, что российские власти должны предоставить оппозиционеру доступ к медицинской помощи, а также допустить к нему адвокатов.

Worrying reports that Alexei Navalny's health has deteriorated in the penal colony. Russia authorities must give @navalny access to medical care & give his lawyers access to him. EU continues to call for his immediate & unconditional release & a full investigation into poisoning.