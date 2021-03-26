В ЕС призвали «незамедлительно» освободить Навального

https://static.news.ru/photo/c5249e08-8e2b-11eb-96c7-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Евросоюз обеспокоен состоянием здоровья оппозиционера Алексея Навального и призывает к его освобождению из колонии. Об этом заявила официальный представитель Внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли.

Тревожные сообщения о том, что здоровье Алексея Навального в исправительной колонии ухудшилось. <...> ЕС продолжает призывать к его немедленному и безоговорочному освобождению, — написала она в Twitter.

Масралли добавила, что российские власти должны предоставить оппозиционеру доступ к медицинской помощи, а также допустить к нему адвокатов.

Worrying reports that Alexei Navalny's health has deteriorated in the penal colony. Russia authorities must give @navalny access to medical care & give his lawyers access to him. EU continues to call for his immediate & unconditional release & a full investigation into poisoning. — Nabila Massrali (@NabilaEUspox) March 26, 2021

Ранее NEWS.ru писал, что Навальный, находящийся в исправительной колонии № 2 в Покрове, пожаловался на условия содержания главе ФСИН. Помимо всего прочего, он заявил, что руководство колонии отказалось допускать к нему приглашённых врачей, несмотря на его острую боль в спине. До этого его осматривал медик ФСИН, но оппозиционер до сих пор не знает свой диагноз. В качестве лечения ему дают две таблетки «Ибупрофена» в день, а также мазь этой марки.

С требованием о немедленном освобождении Навального из-за ухудшения здоровья его супруга Юлия обращалась к президенту РФ Владимиру Путину. В Кремле заявили, что реакции на её заявление не последует.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Московский суд приговорил его к 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал вердикт законным, но снизил срок наказания до двух с половиной лет. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.