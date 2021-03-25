В Кремле отреагировали на обращение жены Навального к Путину

https://static.news.ru/photo/a53ad676-8e1b-11eb-a123-96000091f725_660.jpg Алексей и Юлия Навальные Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле прокомментировали требование супруги оппозиционера Алексея Навального Юлии к президенту РФ Владимиру Путину немедленно освободить её мужа. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это обращение следует адресовать ФСИН.

Как писал NEWS.ru, Алексею Навальному может потребоваться серьёзное лечение, рассказала его жена. Она призвала президента Владимира Путина немедленно освободить её мужа.

По её словам, здоровье Навального ухудшилось месяц назад, ещё в СИЗО «Матросская Тишина». Она объяснила, что муж запрещал говорить об этом публично, так как не любит жаловаться.