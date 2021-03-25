Навальный пожаловался главе ФСИН на «пытку бессонницей и издевательства»

https://static.news.ru/photo/188a813a-8d7c-11eb-8497-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Оппозиционер Алексей Навальный написал заявление на имя директора ФСИН Александра Калашникова. Он пожаловался на применение пытки бессонницей со стороны сотрудников исправительной колонии № 2 в Покрове, где он содержится.

В тексте заявления говорится, что ещё в СИЗО без каких-либо оснований его поставили на учёт как склонного к побегу на три месяца, а в колонии так же без оснований продлили этот срок до шести месяцев. В результате в течение ночи к нему восемь раз подходит сотрудник колонии, который включает видеокамеру, фиксирует его местоположение и таким образом будит его. Оппозиционер напомнил, что согласно правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений, заключённым гарантирован непрерывный восьмичасовой сон.

Очевидно, что подобные действия сотрудников ФКУ ИК-2 УФСИН по Владимирской области лишают меня сна, то есть фактически ко мне применяется пытка бессонницей. При этом ранее мне был вынесен выговор за что, что я встал на 10 минут раньше положенного времени, тем самым нарушив восьмичасовой сон и распорядок дня. Очевидно наличие противоречия в действующей системе, — написал Навальный.

Он попросил провести поверку в связи с изложенными фактами и признать незаконными действия сотрудников колонии.

Также он написал заявление на имя начальника покровской ИК-2 Александра Муханова, копии которого направил Калашникову и генпрокурору Игорю Краснову. В тексте он изложил ситуацию с состоянием своего здоровья и отказом в медицинском обслуживании.

Оппозиционер рассказал, что руководство колонии отказалось допускать к нему приглашённых врачей, несмотря на его острую боль в спине. Навальный был осмотрен врачом, однако до сих пор не знает свой диагноз. В качестве лечения ему дают две таблетки «Ибупрофена» в день, а также мазь этой марки.

Данные события я расценивают как издевательство надо мной. Привлечение указанного специалиста (невролога, предположительно, из МСЧ-33 ФСИН. — NEWS.ru.) и назначенное им лечение считаю действиями, направленными на неоказание мне медицинской помощи. <...> Считаю, что ухудшение моего состояния здоровья — это прямое следствие действий и бездействия сотрудников органов ФСИН, — подчеркнул он.

Он добавил, что не требует для себя исключительных условий, привилегий, дополнительных свиданий, усиленного питания или «чтобы администрация ИК-2 пекла [для него] пироги», а просит исполнения приказа Минюста «Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений».

Отсканированные копии обоих заявлений опубликованы на сайте Навального.

24 марта адвокаты Навального весь день не могли попасть в колонию, несмотря на то что им была назначена встреча с подзащитным. При этом ранее оппозиционер жаловался на резкое ухудшение самочувствия. Его соратники опасаются, что он может находиться в госпитале. 25 марта юристов пропустили на территорию колонии. После посещения подзащитного они рассказали, что оппозиционер уже четыре недели находится в «крайне неблагополучном» состоянии: он испытывает боли в спине, а также у него «практически не действует» одна нога.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.