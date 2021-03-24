Адвокатов не пускают к Навальному после ухудшения его состояния

https://static.news.ru/photo/301d605a-8cab-11eb-a638-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администрация исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области отказывает адвокатам Алексея Навального во встрече со своим подзащитным. Накануне оппозиционер жаловался на проблемы со здоровьем.

С утра и до 15:00 юристам объясняли отказ встретиться с подзащитным некими «режимными мероприятиями».

В 15:00 впустили другого адвоката, который был следующим в очереди, и говорят теперь, что свободных кабинетов не осталось, хотя в этой ИК их 12, — говорится в Twitter Навального.

Там отмечается, что в колонии есть три кабинета для свиданий с адвокатами, а также помещение с девятью местами для общения с родными по телефону через стекло.

Всё это пустует, а они делают вид, что у них один кабинет, — подчёркивается в сообщении.

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Адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев отметили, что они были записаны на встречу с Навальным на 13:00.

Мы не понимаем, где Алексей Навальный и почему его прячут от адвокатов. С конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине; передавал, что отнимается нога, не может на ногу наступать, при этом за всё время он получил две таблетки ибупрофена. При всех известных нам обстоятельствах, резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство, — подчеркнул руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков в Telegram.

Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.