Адвокатов Навального пустили в колонию

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Руководство исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области пропустило в учреждение адвокатов оппозиционера Алексея Навального Вадима Кобзева и Ольгу Михайлову.

После трёх часов ожиданий подошла девушка с КПП и сказала, что мы можем пройти на контрольно-пропускной пункт, — рассказала «Дождю» Михайлова.

Она отметила, что звонила во ФСИН Владимирской области 24 и 25 марта. Она считает, что на решение о допуске защитников могло повлиять открытое письмо журналистов, писателей, актёров, режиссёров и других культурных деятелей.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков отметил, что адвокатов 25 марта не пускали больше трёх часов.

После 3.5 часов ожидания непонятно чего (других адвокатов сегодня у колонии не было, адвокаты имеют право на незамедлительный доступ к подзащитному), Михайлова и Кобзев прошли на территорию колонии. Это ещё не значит, что они встретятся с Алексеем, будем ждать новостей от них, — написал он в Twitter.

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24 марта адвокаты Навального весь день не могли попасть в колонию несмотря на то, что им была назначена встреча с подзащитным. При этом ранее оппозиционер жаловался резкое ухудшение самочувствия. Его соратники опасаются, что он может находиться в госпитале.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.