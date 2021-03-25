Адвокаты сообщили о «крайне неблагополучном» состоянии Навального

https://static.news.ru/photo/5c53f98a-8d79-11eb-b29e-96000091f725_660.jpg Ольга Михайлова и Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Адвокатам оппозиционера Алексея Навального удалось попасть к подзащитному. Он уже четыре недели находится в «крайне неблагополучном» состоянии, рассказала его защитница Ольга Михайлова.

Состояние здоровья у него, конечно, на мой взгляд, крайне неблагополучное, поскольку он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может присесть на неё, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле, — рассказала она телеканалу «Дождь».

Она отметила, что 24 марта, когда адвокатов не пустили на встречу с подзащитным, Навального всё равно выводили из камеры, объясняя это встречей с адвокатами. Однако в результате его с конвоем увезли в гражданскую больницу, где проводили обследование МРТ. Пациенту не сообщили о диагнозе и прописанном лечении.

Мы просили в течение четырёх недель, чтобы ему дали нормальное лекарство, но его лечить никто не собирался. Никаких лекарств ему не давали, не давали возможности нам передать лекарства, — добавила она.

По словам юриста, ходатайства и заявления о возможности доступа в колонию другого врача, который готов был осмотреть Навального, не были рассмотрены и удовлетворены.

Он на протяжении четырёх недель страдал от этой боли, нам запрещал о чём-либо говорить. Только вчера, после того как его не пустили, а было известно накануне, что у него началось обострение проблем с ногой, мы просто испугались за его жизнь и здоровье и приняли решение опубличить этот момент, — отметила юрист.

Она сказала, что адвокаты бывают у Навального каждый день, потому что все боятся за его жизнь и здоровье. Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев, в свою очередь, считает, что руководство колонии сознательно подрывает здоровье его подзащитного.

Его не просто не лечат, а идёт сознательная стратегия на подрыв его здоровья. В течение 4-х недель он ежедневно жаловался на острую боль в спине и никакой медпомощи демонстративно не получал. Всё это, естественно, привело к тому, что началось осложнение. <...> Всё это сильно осложняется тем, что его фактически подвергают пытке лишением сна: 8 раз за ночь его будят для «профилактического учета», хотя видеокамера и так висит прямо над его кроватью, — написал он в Twitter.

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24 марта адвокаты Навального весь день не могли попасть в колонию, несмотря на то что им была назначена встреча с подзащитным. При этом ранее оппозиционер жаловался на резкое ухудшение самочувствия. Его соратники опасаются, что он может находиться в госпитале. 25 марта юристов пропустили на территорию колонии.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.