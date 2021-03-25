Жена Навального потребовала от Путина немедленно освободить её мужа

Оппозиционеру Алексею Навальному может потребоваться серьёзное лечение, рассказала его жена Юлия. Она призвала президента Владимира Путина немедленно освободить её мужа.
Путин уже на всю страну рассказывал, что читает мои обращения к нему. Так вот: я требую немедленно освободить моего мужа, Алексея Навального, которого он запихнул в тюрьму незаконно. Запихнул потому, что боится политической конкуренции и хочет сидеть на троне до конца жизни. То, что происходит сейчас, — это личная месть и расправа над человеком, которая происходит у нас на глазах. Это должно быть немедленно прекращено, — написала она в Instaram.
По её словам, здоровье Навального ухудшилось месяц назад, ещё в СИЗО «Матросская Тишина». Она объяснила, что муж запрещал говорить об этом публично, так как не любит жаловаться.
Все, кто знаком с Алексеем, знают: он не будет жаловаться до последнего. Будет терпеть, стараться справиться сам и шутить. <...> Алексей запрещал нам говорить об этом, чтобы это не выглядело, как будто он жалуется, — подчеркнула она.
Навальная рассказала, что оппозиционер начал просить лекарства с первого дня пребывания в «дружелюбном концлагере» (колонии), однако их не передают. Врач по просьбе Юлии написал упражнения, которые помогут облегчить боли в спине, но сотрудники колонии отняли бумажку с рекомендациями у адвокатов и не отдают заключённому.
Разумеется, осложнения со спиной связаны ещё и с тем, что ему не дают нормально спать, будя по ночам каждый час. Тут и здоровый очумеет, не говоря уже о человеке, перенёсшем полгода назад смертельное отравление, — добавила она.
24 марта адвокаты Навального весь день не могли попасть в колонию, несмотря на то что им была назначена встреча с подзащитным. При этом ранее оппозиционер жаловался на резкое ухудшение самочувствия. Его соратники опасаются, что он может находиться в госпитале. 25 марта юристов пропустили на территорию колонии. После посещения подзащитного они рассказали, что оппозиционер уже четыре недели находится в «крайне неблагополучном» состоянии: он испытывает боли в спине, а также у него «практически не действует» одна нога. Сам Навальный обратился к главе ФСИН Александру Калашникову с жалобами на пытки бессонницей и издевательства в связи с некачественной медицинской помощью.
Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.