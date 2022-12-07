В США призвали мир сделать из Китая страну-изгоя 19FortyFive: мировые лидеры должны сделать из Китая страну-изгоя

Фото: Xie Jianfei / XinHua / Global Look Press

Американский обозреватель Джеймс Карафано в статье для журнала 19FortyFive написал, что мировые лидеры должны отказаться от сотрудничества с Китаем во всех сферах, чтобы изолировать Пекин. По мнению журналиста, Китай якобы виновен в пандемии коронавируса, в допущении проведения российской спецоперации на Украине, а также в угрозе жителям Тайваня. Он добавил, что Китай должен понести ответственность.

Китай должен понести за это ответственность, поэтому США и его союзникам необходимо перестать вести дела с Пекином, несмотря на колоссальный товарооборот, — написал Карафано.

По его словам, со временем Пекин станет еще более «эксплуататорским и манипулятивным».

В США выступили с предложением предоставить Тайваню до 100 самых современных зенитных ракетных комплексов Patriot, ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на уведомление американского Госдепартамента, направленное в Конгресс США. Речь идет о поставках ракет Patriot Pac-3.

Общая стоимость данной поставки составляет $882 миллиона и включает в себя поставки соответствующего вспомогательного оборудования. В агентстве указали, что предложение может стать дополнением к предыдущей сделке с потенциальной общей стоимостью $2,81 миллиарда, при этом тип ракет не увеличит общую стоимость поставок.