В США признали военное превосходство Китая Комендант морской пехоты генерал Бергер: США проиграют Китаю в случае войны

Фото: US Navy / Global Look Press

Комендант морской пехоты США генерал Дэвид Бергер заявил, что Вашингтон потерпит поражение в случае прямого противостояния с Пекином в Тихом океане, пишет Newsweek. Он добавил, что американской армии не хватает десантных возможностей, которые могут стать решающими в войне с КНР. Он оценил боевую эффективность морской пехоты на уровне 35%.

Этот аспект имеет решающее значение, но Бергер и другие высокопоставленные морские пехотинцы говорят, что их уровень готовности упал до самого низкого за последние годы, до 35% от того, что было необходимо для развёртывания трёх десантных групп готовности, — сказано в публикации.

По словам эксперта, Китай уже давно обошел США по производственным мощностям в сфере военного судостроения.

Ранее бывший журналист Fox News и ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что США готовятся к конфликту с Китаем и Россией, поскольку обе державы представляют угрозу для Белого дома. Моррис указал, что такое поведение характерно для стран, теряющих власть, и подчеркнул, что США быстро теряют свое влияние. Ведущий также отметил, что глава Пентагона Ллойд Остин недавно представил военный бюджет на 2024 год, который направлен на противодействие Китаю. Бюджет предусматривает увеличение расходов на 40% для «нападения на КНР».