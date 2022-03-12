В США предупредили руководство страны о «катастрофическом провале»

России удалось создать стратегическое оружие превосходящее американское, написал американский журналист Дэвид Голдман в статье для The American Conservative. Он назвал это «катастрофическим провалом» руководства США и считает, что американские власти должны задуматься, как такое могло произойти.

Говоря о российском вооружении Голдман отметил гиперзвуковые системы наземного и подводного пуска с ядерными ракетами, которые способны преодолеть любую оборону США, а также «лучшие в мире» зенитно-ракетные комплексы С-500.

В своей статье он упомянул и о китайском вооружении. Гиперзвуковые планирующие блоки КНР и противокорабельные баллистические ракеты КНР, по его словам, способны преодолевать ПВО американских авианосцев.

Факт нашего отставания — это катастрофический провал американской элиты из обеих партий, которая тратит неисчислимые средства и проливает кровь ради зарубежных авантюр, пренебрегая истинными источниками нашей национальной мощи, наших технологических преимуществ и нашей промышленности, — заявил Голдман.

Ранее аналитики китайского издания Baijiahao считают, что американцев пугает дальность полёта российской баллистической ракеты «Сармат», которая способна преодолеть до 18 тысяч километров. Это означает, что США находятся в пределах досягаемости ракеты и она представляет угрозу для большей части Земли. Китайские эксперты называют российское оружие «великим убийцей», так как характеристики ракеты сильно впечатляют.

В Минобороны ранее заявили, что российская армия впервые получит на вооружение зенитные ракетные комплексы малой дальности «Гибка-С» в 2022 году. Оружие способно противостоять самолётам, вертолётам, беспилотным летательным аппаратам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, которые летят на малых и предельно малых высотах.