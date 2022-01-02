Китайцы объяснили боязнь американцев перед российским «Сарматом»

Аналитики китайского издания Baijiahao объяснили, что пугает американцев в российской баллистической ракете «Сармат». Это дальность полёта до 18 тысяч километров, сообщается в издании. Эксклюзивный пересказ статьи приводит «ПолитРоссия».

Это означает , что США находятся в пределах досягаемости ракеты и она представляет угрозу для большей части Земли. Китайские эксперты называют российское оружие «великим убийцей», так как характеристики ракеты сильно впечатляют. Это стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной ракетой.

Россия также обладает многими видами оружия, которое пугает Соединённые Штаты. Это и современные зенитные ракетные комплексы С-400 и С-500, и гиперзвуковое оружие, и ядерное оружие, и атомные подводные лодки, — говорится в статье.

Есть и ещё одна особенность ракеты, которая пугает американцев: это её боевая нагрузка.

Что пугает США, так это то, что ракета может нести 10 ядерных боеголовок с мощностью заряда 750 килотонн каждая, что равноценно 800 атомным бомбам. Даже не стоит упоминать, что у Вашингтона нет подобного оружия, — отмечают аналитики издания.

Эксперты утверждают, что эта российская ракета создана специально как предупреждение США. И эта стратегия работает. Именно потому, что у России есть такие мощные виды вооружений, Пентагон многие годы не решается завоевать её силой, а только осмеливается вводить санкции. И как только «Сармат» официально примут на вооружение, Штатам станет ещё труднее угрожать России.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил о разработке нового ракетного комплекса подвижного грунтового базирования. Он также сообщил, что в конце 2022 года на боевое дежурство заступит первый полк новейших российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».