Российская армия впервые получит ЗРК «Гибка-С» в 2022 году

Российская армия впервые получит на вооружение зенитные ракетные комплексы малой дальности «Гибка-С» в 2022 году, сообщил представитель Минобороны, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, оружие способно противостоять самолётам, вертолётам, беспилотным летательным аппаратам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, которые летят на малых и предельно малых высотах.

Взводные комплекты мобильного зенитного ракетного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) сверхмалой дальности «Гибка-С» впервые поступят в войска в этом году, — сообщили в ведомстве.

ЗРК «Гибка-С» оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления. Это позволит им вести круглосуточное боевое дежурство и управлять огнём в режиме реального времени, в любых условиях и при любой видимости.

В Минобороны добавили, что российские военные также получат на вооружение современные переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», которые имеют высокую эффективность в условиях воздействия оптических помех.

Ранее сообщалось, что в России успешно прошла испытания и вошла в состав вооружённых сил новая зенитная ракетная система С-550. ЗРС не имеет аналогов, она может поражать космические аппараты, боевые части межконтинентальных баллистических ракет, а также гиперзвуковые цели на большой высоте.

С-550 создана в рамках выстраивания глубокоэшелонированной системы ПВО-ПРО. В неё входят зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» (на низких высотах), ЗРС дальнего действия С-350, С-400, С-500 и С-550 в космосе.

Система С-550 сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, которые могут быть оснащены ядерными зарядами. Кроме того, мишенью для С-550 способны стать также планирующие гиперзвуковые блоки, которые сейчас создаются в некоторых странах.Новая система является модификацией системы С-500, но имеет специализацию — перехват баллистических и орбитальных целей на многократно больших дальностях и высотах.