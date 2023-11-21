В США предположили, кто помог хуситам захватить судно Galaxy Leader Кирби: США считают Иран причастным к захвату хуситами судна Galaxy Leader

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США считают Иран причастным к инциденту с захватом хуситами судна Galaxy Leader в Красном море, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он также отметил, что Вашингтон в свете случившегося пересматривает списки тех, кого квалифицирует как террористов.

Захват судна Galaxy Leader является грубым нарушением международного права. Иран причастен [к захвату], — сказал Кирби.

Ранее сообщалось, что движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» захватило в акватории Красного моря грузовое судно Galaxy Leader, которое, по его данным, частично принадлежит израильской компании. Отмечалось, что на борту не было израильтян.

В этой связи пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что грузовое судно не имеет отношения к их государству. По данным агентства Kyodo, оператором захваченного судна является японская компания Nippon Yusen (NYK Line), а само транспортное средство принадлежит компании из Великобритании.

При этом повстанцы-хуситы заявили, что будут обращаться с экипажем по законам ислама. По словам члена политбюро группировки «Ансар Аллах» Хузама аль-Асада, к членам экипажа, которые не являются гражданами Израиля, будут относиться как к гостям.