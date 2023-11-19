Стало известно о захвате хуситами израильского грузового судна Хуситы захватили в Красном море израильское грузовое судно Galaxy Leader

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Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило в акватории Красного моря грузовое судно Galaxy Leader, частично принадлежащее израильской компании, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники. Отмечается, что на его борту не было израильтян, Тель-Авив начал расследование по вопросу нападения на судно.

Хуситы атаковали судно, частично принадлежащее израильской компании, и взяли его под свой контроль, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Яхья Сариа заявил, что движение может атаковать израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости. Повстанцы готовы также нападать на коммерческие плавсредства под флагом Израиля и на принадлежащие зарегистрированным на его территории компаниям.

В середине ноября «Ансар Аллах» нанесло удар баллистическими ракетами по ряду объектов в Израиле, в том числе в Эйлате. По словам Сарии, до этого эти же объекты хуситы атаковали беспилотниками. Представитель движения пообещал наносить удары до тех пор, пока Тель-Авив не остановит военные действия в секторе Газа.

Кроме того, хуситы направили беспилотный летательный аппарат в сторону ракетного эсминца США класса Arleigh Burke USS Thomas Hudner, который проходил через международные воды Красного моря. Сообщалось, что экипаж предпринял эту меру для безопасности находившихся на американском корабле военнослужащих.