В ЦАХАЛ опровергли принадлежность Израилю захваченного хуситами судна ЦАХАЛ: захваченное хуситами грузовое судно не израильское

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Захваченное йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы) грузовое судно в Красном море не принадлежит Израилю, в его экипаже нет израильтян, сообщила пресс-служба Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале. Там отметили, что корабль покинул Турцию и направлялся в Индию.

Это корабль, который покинул Турцию и направлялся в Индию с международным гражданским экипажем без израильтян. Это не израильское судно, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что хуситы захватили в акватории Красного моря грузовое судно Galaxy Leader, частично принадлежащее израильской компании. Отмечалось, что Тель-Авив начал расследование по вопросу нападения на судно.

До этого Яхья Сариа заявил, что движение может атаковать израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости. Повстанцы готовы также нападать на коммерческие плавсредства под флагом Израиля и на принадлежащие зарегистрированным на его территории компаниям.

В середине ноября «Ансар Аллах» нанесло удар баллистическими ракетами по ряду объектов в Израиле, в том числе в Эйлате. По словам Сарии, до этого эти же объекты хуситы атаковали беспилотниками. Представитель движения пообещал наносить удары до тех пор, пока Тель-Авив не остановит военные действия в секторе Газа.