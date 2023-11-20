СМИ узнали подробности о захваченном хуситами в Красном море судне Kyodo: оператором захваченного в Красном море судна является японская компания

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Оператором захваченного в Красном море движением йеменских хуситов «Ансар Аллах» судна является японская компания Nippon Yusen (NYK Line), сообщает агентство Kyodo. Отмечается, что водное транспортное средство принадлежит компании из Великобритании.

По данным агентства, на борту находились 25 членов экипажа — представители Болгарии, Мексики, Румынии, Украины и Филиппин. Подчеркивается, что граждан Японии и Израиля среди членов команды не было.

Ранее представитель движения хуситов Яхья Сариа заявил, что движение может атаковать израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости. Повстанцы готовы также нападать на коммерческие плавсредства под флагом Израиля и на принадлежащие зарегистрированным на его территории компаниям.

Позднее телеканал Al Jazeera сообщил, что «Ансар Аллах» захватило в акватории Красного моря грузовое судно Galaxy Leader, частично принадлежащее израильской компании. Отмечалось, что на его борту не было израильтян, Тель-Авив начал расследование по вопросу нападения на судно.

Сами повстанцы-хуситы, захватившие судно, заявили, что будут обращаться с экипажем по законам ислама. По словам члена политбюро группировки «Ансар Аллах» Хузама аль-Асада, к членам экипажа, которые не являются гражданами Израиля, будут относиться как к гостям.