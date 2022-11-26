В США предложили радикальный способ решения украинской проблемы The Hill: конфликт на Украине может решить выход США из НАТО и роспуск Альянса

Выход США из состава Организации Североатлантического договора мог бы способствовать урегулированию кризиса на Украине. Такое мнение в статье для издания The Hill высказал заместитель генерального прокурора при президента Рональде Рейгане Брюс Файн. Он также отметил, что в существовании НАТО после распада СССР нет никакого смысла.

Конгресс может положить конец конфликту на Украине и получить Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО, — заявил эксперт.

В истории США уже существует пример аннулирования оборонительного соглашения, когда в 1798 году по решению конгресса был отменен американо-французский договор 1778 года.

Кроме того, по мнению Файна, в существовании блока НАТО после распада СССР нет смысла, более того, его расширение стало причиной текущего кризиса в Европе.

Конгресс сможет улучшить свой имидж<...>, если он поспособствует окончанию конфликта на Украине путем принятия закона о прекращении членства Соединенных Штатов в НАТО, — написал автор.

Он подчеркнул, что подобное решение даст Вашингтону экономию более чем $100 млрд, которые в настоящее время направляются на поддержку Украины. Файн убежден, что без такого рода мер в обозримой перспективе урегулировать ситуацию не получится.

Ранее издание The New York Times написало, что две трети стран — участниц НАТО исчерпали свой запас вооружений для помощи Украине. Отмечается, что из 30 стран лишь 10 могут продолжать оказывать Киеву военную поддержку. Среди них Франция, Германия, Италия и Нидерланды. Несмотря на это, командование военного блока активно ищет возможность заменить дорогостоящее оборудование.

Аналогичные данные в сентябре представил телеканал CNBC, указавший, что в США и Европе практически закончились запасы оружия для поставок на Украину. Отмечается, что для американской военной промышленности нормальный уровень производства артиллерийских снарядов для гаубиц калибра 155 мм составляет около 30 тысяч снарядов в год в мирное время, в то время как украинские солдаты расходуют это количество примерно за две недели.