В США пожаловались на обратный эффект от мер Байдена Бизнесмен Рагг: Байден изолировал США в своей попытке изолировать РФ

Фото: Yuri Gripas / Consolidated News Photos / Global Look Press

Cовладелец новостного издания Trending Politics и бизнесмен Коллин Рагг на своей странице в Twitter заявил, что попытки президента США Джо Байдена изолировать Россию привели к тому, что в изоляции оказались Соединенные Штаты. Он добавил, что Москва создала мощную антиамериканскую коалицию. Он выразил уверенность, что Россия, Китай, Индия и Саудовская Аравия стали сильнее и в случае их желания они смогут вместе одолеть США.

У американского лидера получилось изолировать Соединенные Штаты. Теперь Китай, РФ, Индия и Саудовская Аравия стали сильны как никогда раньше, и вместе смогут одолеть США, — написал Рагг.

По его словам, основной причиной этого провала стала «деменция» Байдена. Он подчеркнул, что США вряд ли смогут компенсировать «колоссальный ущерб», который был нанесен экономике и репутации страны.

Ранее американский телеканал CNBС со ссылкой на исследование Economist Intelligence Unit сообщил, что нейтральные к России страны начали сближаться с Москвой. Отмечается при этом, что число стран, которые активно осуждали Россию, снизилось со 131 до 122. По данным исследования, Турцию, Колумбию и Катар причислили к странам, которые сохраняют нейтральную позицию в отношении России.