В США похвалили россиянок Ветеран США Дрейвен похвалил женщин в России за желание оставаться собой

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter заявил, что российские женщины прекрасны, так как всегда остаются собой и не гонятся за трендами Запада. Он особо отметил то, что российские женщины не испытывают ненависть к мужчинам. Он положительно оценил желание россиянок создавать семьи.

Российские женщины прекрасны, поскольку всегда остаются собой и не гонятся за западными трендами. В России женщины красивы <...> и не ненавидят мужчин, — написал Дрейвен.

По его словам, на Западе женщины не готовы к созданию семьи.

Ранее при попытке рейдерского захвата храма святого великомученика Димитрия Солунского в селе Юрковцы Черновицкой области сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Отмечается, что в результате инцидента есть пострадавшие, их количество не уточняется. Представители УПЦ рассказали, что представители правоохранительных органов бездействовали во время потасовки. Представители УПЦ подчеркнули, что эти нападения указывают на истинное лицо последователей ПЦУ, у которых нет «ничего общего с учением Христа».