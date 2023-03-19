На Украине избили верующих УПЦ при попытке захвата храма

Фото: Str / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

При попытке рейдерского захвата храма святого великомученика Димитрия Солунского в селе Юрковцы Черновицкой области сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает ТАСС. Отмечается, что в результате инцидента есть пострадавшие, их количество не уточняется. Представители УПЦ рассказали, что представители правоохранительных органов бездействовали во время потасовки.

18 марта 2023 года рейдеры ПЦУ во время штурма храма святого великомученика Димитрия Солунского в селе Юрковцы Черновицкой области до крови избили верующих Украинской православной церкви, которые защищали свое право на свободу вероисповедания. <...> Среди верующих Украинской православной церкви есть раненые жертвы агрессии сторонников ПЦУ. Преимущественно активисты, пришедшие захватывать храм УПЦ, поднимали руку на женщин. Полиция проявила бездействие, — сказано в публикации.

Представители УПЦ подчеркнули, что эти нападения указывают на истинное лицо последователей ПЦУ, у которых нет «ничего общего с учением Христа».

Ранее патриарх Кирилл обратился к папе Франциску и генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой защитить монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киевской лавры. В официальном обращении Церковь обратило внимание, что 10 марта руководство Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Министерства культуры и информационной политики Украины известило общину Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ о расторжении договора о пользовании храмами и зданиями монастыря. От них потребовали освободить все помещения до 29 марта.