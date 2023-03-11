Патриарх Кирилл просит папу Франциска и генсека ООН защитить монахов УПЦ Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать изгнанию монахов УПЦ из Киевской лавры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл обратился к папе Франциску и генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой защитить монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киевской лавры, передает сайт РПЦ. В официальном обращении Церковь обращает внимание, что 10 марта руководство Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Министерства культуры и информационной политики Украины известило общину Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ о расторжении договора о пользовании храмами и зданиями монастыря. От них потребовали освободить все помещения до 29 марта.

Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека, эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом, — цитирует патриарха пресс-служба РПЦ.

Также обращение патриарха Кирилла было адресовано генсеку ОБСЕ Хельге Марии Шмид, генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи, генеральному секретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю и другим священнослужителям.

В конце 2022 года Служба безопасности Украины обвинила митрополита Кировоградской епархии канонической УПЦ в подрывной деятельности. В силовом ведомстве заявляли, что священнослужитель находился на связи с главой Российской православной церкви патриархом Кириллом и выполнял задачи по «распространению прокремлевских взглядов» в регионе.