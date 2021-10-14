В США отметили необходимость расширения ядерной сделки с Ираном

Американская администрация видит необходимость в расширении ядерной сделки с Ираном на основании уже существующих договорённостей. Об этом заявил спецпредставитель по Ирану Роберт Малли в интервью Фонду Карнеги.

Наша позиция ясна. Мы считаем, что наилучший путь вперёд (и мы также думали, что Иран это поддерживает) — вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и обсудить пути его поддержки или усиления либо решить вопросы, которые остаются предметом споров для Ирана и США, — сказал Малли.

Дипломат подчеркнул, что США должны иметь возможность вести переговоры с Ираном «о чём-то более сильном и широком, нежели то, что согласовано в рамках СВПД».

Совместный всеобъемлющий план действий был выработан в 2015 году с участием Великобритании, Германии, Китая, России, США, Франции и Ирана. Данная сделка предполагала снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп решил в одностороннем порядке выйти из сделки и восстановить жёсткие санкции в отношении Тегерана. В ответ на это Иран заявил о сокращении своих обязательства в рамках соглашения.

Ранее сообщалось, что в скором времени Иран получит достаточное количество материала, необходимого для изготовления одной ядерной боеголовки.