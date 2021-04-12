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В США оценили возможность войны России и Украины из-за Донбасса

10:05, 12 апреля 2021
Фото: modofukraine/facebook.com

Американское издание National Interest оценило возможность войны между Россией и Украиной. Как заявил эксперт по вопросам национальной безопасности Марк Эпископос, страны рискуют оказаться в неудобном положении, если начнут первыми полномасштабный военный конфликт в Донбассе.

По мнению специалиста, на текущий день нет никаких объективных признаков того, что Россия собирается ввести войска в Донбасс. Так, если бы РФ решилась на такой шаг, то ей грозили бы достаточно жёсткие санкции, а также вероятные военные последствия.

Таким образом, перемещения российских войск стоит рассматривать как сдерживающую меру, то есть как сигнал о том, что Москва готова отреагировать на наступление украинских войск в восточном направлении, — отметили в издании.

По мнению экспертов, Украина следует той же логике. Если президент страны Владимир Зеленский рискнёт применить силу для возвращения Донбасса, то может потерять поддержку США и европейцев. Издание подчёркивает, что пока стороны лишь «бряцают оружием», однако ни одна из них не готова стать той, которая и развяжет полномасштабную войну.

Ранее NEWS.ru писал, что в случае возобновления активной фазы вооружённого конфликта в Донбассе дальнейшие события на Украине могут развиваться по двум сценариям. Причём ни тот, ни другой не станет благом для нынешних властей республики, считает польский политолог Мацей Вишневский.

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