В США оценили подготовку ВСУ к контрнаступлению Начальник генштаба США Милли: ВСУ очень хорошо подготовлены к контрнаступлению

Фото: Rod Lamkey / Consolidated News Photos / Global Look Press

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил телеканалу CNN, что Украина «очень хорошо подготовлена» к наступлению. Американский военный при этом признался, что говорить об исходе операции еще пока рано. По его словам, Запад также оказывает поддержку Киеву разведданными.

Я думаю, что украинцы очень хорошо подготовлены. Как вы хорошо знаете, США, другие союзнические страны в Европе и на самом деле по всему миру помогают украинцам подготовкой, боеприпасами, советом, разведданными и так далее, — рассказал Милли.

Он добавил, что украинцы ведут бой глобального значения, но не стал уточнять, что именно он имеет в виду.

На Западе ожидали, что контрнаступление ВСУ начнется две недели назад, рассказал ранее The Economist информированный источник. По словам собеседника издания, некоторые западные должностные лица проявляли нетерпение из-за промедления Киева. В материале журнала отмечается, что украинские войска еще не использовали обученные на Западе бригады, так как в настоящее время проводится проверка боем российских укреплений.