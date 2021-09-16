В США оценили опасность ракетных пусков КНДР

Член федерации американских учёных Адам Маунт рассказал, что железнодорожная пусковая установка Северной Кореи обладает рядом преимуществ. Высокая мобильность и скрытность повышает «живучесть» точек пуска. Об этом сообщает The Business Insider.

15 сентября с территории КНДР произведены пуски ракет, способных нести ядерную боевую часть с железнодорожной платформы. Специалист заметил, что такой тип пусковой установки крайне дешёвый и надежный способ повысить защищенность ракет от превентивного уничтожения. Особенностью данной технологии является то, что пуск возможен практически с любой точки, где проложена железнодорожная ветка. Сами ракетоносители упали в 800 километрах от места старта. Расстояние, которое способна покрыть баллистическая ракета Северной Кореи теоретически позволяет достичь территории Японии.

Ранее сообщалось, что два пуска баллистических ракет с интервалом пять минут были сделаны с территории КНДР. Их точное место падения не установлено, в Японии заявили, что действия Пхеньяна ставят под угрозу безопасность региона.