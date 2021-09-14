Северная Корея выпустила две ракеты в сторону Японского моря
Сергей Попов
Сергей Попов
08:50, 15 сентября 2021
Фото: Chao Zhongshe/Xinhua/Global Look Press
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Северная Корея запустила с интервалом в пять минут две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Место их падения пока неизвестно. В Токио выразили протест в связи с действиями Пхеньяна. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
Глава правительства Японии Есихидэ Суга заявил, что пуски ракет Северной Кореей угрожают миру и безопасности всего региона. Кроме того, действия Пхеньяна нарушают решения Совета Безопасности ООН.
Мы выражаем решительный протест и категорически осуждаем, — сказал японский премьер.
Запуск ракет КНДР подтвердил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.
Ранее Пхеньян заявил об успешном испытательном запуске новой крылатой ракеты большой дальности, поразившей цель на расстоянии в 1,5 тысячи км. Власти страны заявили, что ракета имеет стратегическое значение и станет эффективным средством, сдерживающим военные попытки враждебных сил.