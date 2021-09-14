Северная Корея выпустила две ракеты в сторону Японского моря

Фото: Chao Zhongshe/Xinhua/Global Look Press

В Панджшерском ущелье боевики «Талибан» (запрещено в РФ) обнаружили баллистические ракеты советского производства. Видеоролик с находкой опубликовал Telegram-канал Dambiev. На кадрах видно, как талибы осматривают ракеты Р-17 из состава оперативно-тактических ракетных комплексов 9К72 «Эльбрус».

Также заметно, что вооружение находится под открытым небом, некоторые комплексы разобраны. При этом на видеозаписи можно увидеть детали осколочных боевых частей 8Ф44, которые поставлялись на экспорт с ракетами Р-17Э. Известно,...