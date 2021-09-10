В КНДР рассказали о запуске новой крылатой ракеты большой дальности

Северная Корея заявила об успешном испытательном запуске новой крылатой ракеты большой дальности, которая поразила цель, находящуюся в 1,5 тысячи км. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что новая ракета станет стратегическим оружием и достижением главной цели пятилетки развития.

Разработка новой ракеты продолжалась в течение двух лет, пока проходили успешные испытания отдельных частей. Появление этого оружия привело к достижению главной цели в оборонной науке и разработке системы вооружений. По словам представителей ведомства, «ключевая работа» проводилась при «особом внимании» ЦК Трудовой партии.

Ракета «имеет такое стратегическое значение, как обладание ещё одним эффективным средством сдерживания, надёжнее обеспечивающим безопасность нашего государства и сильно сдерживающим военные попытки враждебных сил против нашей республики, — рассказали в Пхеньяне.

Ранее в Японии заявляли, что КНДР произвела запуск двух баллистических ракет. Тогда они упали за пределами экономической зоны Японии. Токио уже выразил протест в связи с действиями КНДР.