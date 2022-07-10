В США объяснили слабое влияние западных санкций на Россию CBS News: западные санкции слабо действуют на Россию из-за высоких цен на нефть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Западные санкции оказывают слабое влияние на Россию из-за высоких мировых цен на нефть, заявил старший корреспондент по рынку нефти и энергетики Джулиан Матонниер в эфире телеканала CBS News. Он отметил, что европейские страны действуют по вопросам рестрикций крайне медленно.

То, что происходит, обусловлено эффектом высоких цен на нефть. Европа очень медленно сокращает свою зависимость от российской нефти. А еще я думаю, что это эффект сезонности, — рассказал корреспондент.

Издание отмечает, что именно в летний период возрастает спрос на топливо во всем мире. Летом многие люди решают отправиться в путешествия на машинах, и за счет этого возрастает потребность в бензине. Из-за этого цены моментально начинают расти. Все это оказывает определенное влияние на работу нефтеперерабатывающих компаний.

Матонниер подчеркнул, что до начала спецоперации на Украине цена нефти находилась в районе $89 за баррель, однако сейчас она выросла до $111. По его словам, такие показатели идут только на пользу России, несмотря на все западные санкции.

Ранее политолог Владимир Соломонов заявил, что страны Запада могут сколько угодно обсуждать различные санкции против России, однако чтобы установить предельные цены на российскую нефть в районе $40–60 за баррель, им нужно, чтобы подобные ограничения поддержали ближайшие партнеры РФ в энергетической сфере — Индия и Китай. Он предположил, что Пекин и Нью-Дели не станут «испытывать судьбу», так как они и так покупают отечественное черное золото с большой скидкой.