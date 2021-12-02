В США обеспокоились присутствием российских войск на границе с Украиной
Глава Пентагона: США обеспокоены присутствием военных РФ на границе с Украиной
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
09:49, 02 декабря 2021
Фото: thomashawk/flickr.com
Читайте нас в Google Новости
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США обеспокоены «присутствием российских войск» около границы с Украиной. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в столице Южной Кореи Сеуле, тем самым поддержав прежние высказывания Киева и других зарубежных государств о якобы усилении «агрессивных действий» со стороны РФ, пишет РИА Новости.
Мы обеспокоены в связи с [присутствием] российских войск около границы с Украиной, — сказал Остин.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на своё усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве также выражали обеспокоенность усилением группировок НАТО в Европе.
Кроме того, ранее посольство России призвало власти США повлиять на Украину с целью выполнения Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений. В дипмиссии подчеркнули, что украинская сторона должна прекратить саботаж договорённостей. Там также обратили внимание на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта в соответствии с договорённостями.