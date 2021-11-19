Россия призвала США повлиять на Киев с целью выполнения Минских соглашений

Посольство России призвало власти США повлиять на Украину с целью выполнения Киевом своих обязательств в рамках Минских соглашений. Об этом говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook. В посольстве подчеркнули, что украинская сторона должна прекратить саботаж договорённостей.

Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнёра для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском, — говорится в тексте.

В дипмиссии обратили внимание на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта в соответствии с договорённостями. Кроме того, там отметили, что американские политологи также поднимают вопрос о прекращении кровопролития в Донбассе. В посольстве положительно оценили то, что эксперты «дают взвешенные и разумные подсказки администрации США» вместо русофобских штампов.

Ранее Псаки заявила, что в Вашингтоне поддерживают заявление российского лидера Владимира Путина о разрешении конфликта в Донбассе мирным путём на основе минских договорённостей. В то же время она добавила, что США испытывают серьёзную обеспокоенность по поводу «военных действий со стороны России в отношении Украины» и призывают Москву к деэскалация напряжённости.