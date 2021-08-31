В США назвали условие для оказания экономической помощи талибам

Возможность оказания США экономической помощи талибам будет зависеть от соблюдения движением «Талибан» (запрещено в РФ) обязательств, связанных с безопасным выездом американцев и их союзников и борьбой с терроризмом. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC News.

Он отметил, что в первую очередь США планируют предоставить гуманитарную помощь напрямую афганскому народу. Салливан напомнил, что талибы обязались восстановить экономику Афганистана.

Мы посмотрим по их действиям, как мы в итоге ответим в вопросе экономической помощи, — подчеркнул он.

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Он добавил, что Афганистан получил независимость с уходом американских войск. При этом, по словам Муджахида, движение намерено установить хорошие отношения с Соединёнными Штатами.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. По последним данным, министром иностранных дел Афганистана назначили главу политического офиса «Талибана» муллу Абдула Гани Барадара. Сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд стал министром обороны Афганистана, а сын одного из лидеров движения Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани занял пост министра внутренних дел.