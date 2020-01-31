https://static.news.ru/photo/f2a9cece-43fa-11ea-96be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Соединённые Штаты считают сохранение транзита газа через Украину важным фактором противостояния России.

Согласно заявлению Госдепа, опубликованному к визиту госсекретаря Майкла Помпео в Киев, США поддерживают «энергетическую независимость Украины от российского доминирования».

Также в Госдепе напомнили , что в декабре конгресс одобрил закон о санкциях в отношении «Северного потока — 2», что «подчёркивает» поддержку сохранения транзита газа через украинскую территорию и является стратегическим сдерживающим фактором «против дальнейшей российской агрессии».

Под «агрессией» Соединённые Штаты подразумевают воссоединение Крыма с РФ и конфликт в Донбассе.

Как писал NEWS.ru, «Нафтогаз» с 1 января увеличил на 2% тариф для «Газпрома» на транзит российского газа. Имеется проект соглашения, он соответствует подписанному ранее договору.