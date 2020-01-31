Соединённые Штаты считают сохранение транзита газа через Украину важным фактором противостояния России.
Согласно заявлению Госдепа, опубликованному к визиту госсекретаря Майкла Помпео в Киев, США поддерживают «энергетическую независимость Украины от российского доминирования».
Также в Госдепе
Под «агрессией» Соединённые Штаты подразумевают воссоединение Крыма с РФ и конфликт в Донбассе.
Как писал NEWS.ru, «Нафтогаз» с 1 января увеличил на 2% тариф для «Газпрома» на транзит российского газа. Имеется проект соглашения, он соответствует подписанному ранее договору.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен