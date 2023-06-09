В США назвали причину подрыва Каховской ГЭС Экс-разведчик США Риттер: Зеленский взорвал Каховскую ГЭС для привлечения внимания

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press/Global Look PressAgency

Экс-разведчик США Скотт Риттер рассказал YouTube-каналу Stephen Gardner, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение взорвать Каховскую ГЭС, чтобы привлечь внимание Запада. По его словам, мир «устал от финансирования Украины», поэтому Киеву потребовалась катастрофа. Бывший военный добавил, что Россия неоднократно предупреждала о возможных провокациях со стороны ВСУ, но на Западе эту информацию игнорировали.

Мир устал от финансирования Украины, поэтому Киев может рассчитывать только на какую-нибудь катастрофу, которая сможет привлечь внимание, — сказал Риттер.

Даже на Украине, продолжил Риттер, понимают, что контрнаступление ВСУ ничем хорошим не закончится.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из-за разлива воды после разрушения Каховской ГЭС погибли семь человек, в медицинских учреждениях региона находятся 62 пострадавших. По его словам, ущерб, нанесенный региону после подрыва станции, оценивается минимум в 1,5 млрд рублей. Из пострадавших районов эвакуированы пять тысяч человек, а в пунктах временного размещения находится около тысячи человек.