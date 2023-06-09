В США назвали главный фактор укрепления экономики России 19FortyFive: санкции Байдена после начала СВО укрепили экономику России

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Старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер в статье для 19FortyFive заявил, что санкции США после начала спецоперации позволили России укрепить рубль. По его словам, американский лидер Джо Байден сделал свою страну слабее конфискацией долларовых активов РФ. Эксперт отметил, что рубль не только восстановил свою стоимость, но также стал «одной из самых сильных валют на международной арене».

Главной целью администрации было подорвать курс российского рубля. Через несколько недель после начала спецоперации Байден лично хвастался, что рубль превратился в «щебень». Сегодня это утверждение кажется пустым, — написал Карпентер в материале для 19FortyFive.

Специалист добавил, что решение Белого дома по аресту российских активов в США грозит Соединенным Штатам катастрофическими долгосрочными последствиями.

Ранее «Известия» со ссылкой российские дипломатические источники написали, что Москва поддерживает кандидатуру Саудовской Аравии на присоединение к БРИКС. Собеседники издания отметили, что страна является крупной экономикой. Замглавы МИД РФ и шерпа России в БРИКС Сергей Рябков в свою очередь отметил, что Москва не против расширения БРИКС, но страны, по его словам, должны воздержаться от политики санкций против России.