В США назвали главную угрозу искусственного интеллекта Goldman Sachs: 300 млн человек в мире потеряют работу из-за искусственного интеллекта

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Разработка искусственного интеллекта (ИИ) и основанные на нем сервисы и приложения могут привести к тому, что 300 миллионов человек по всему миру могут потерять работу, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на отчет банка Goldman Sachs. Обозреватель Софи Киндерлин отметила, что две трети рабочих мест в Европе и в США можно частично или полностью автоматизировать. По информации издания, больше всех могут пострадать представители профессий, связанных с бухгалтерией, административной и офисной работой.

По нашим интуитивным оценкам, в странах с развивающимся рынком рабочие места менее подвержены автоматизации, чем в странах с развитым рынком, однако в целом 18 процентов рабочих мест по всему миру могут быть автоматизированы, — сказано в публикации.

При этом отмечается, что использование ИИ может привести к росту мирового ВВП на 7%.

Ранее компания Sistemma запустила функциональный аналог ChatGPT в России. Модель искусственного интеллекта SistemmaGPT представлена пользователям на русском языке, ее тестирование в настоящее время доступно для бизнеса. Программа может работать на русском и английском языках. Она способна проводить анализ больших объемов информации, находить инсайты, общаться с помощью виртуального помощника с клиентами, создавать персональную систему рекомендаций, автоматически обрабатывать входящие звонки и заказы, а также отвечать на письма и работать с пользователями в социальных сетях.