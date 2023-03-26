В России создали собственный аналог ChatGPT Российская компания Sistemma запустила аналог ChatGPT на русском языке

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Функциональный аналог ChatGPT запустила в России компания Sistemma. Модель искусственного интеллекта SistemmaGPT представлена пользователям на русском языке, ее тестирование в настоящее время доступно для бизнеса. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

Sistemma, российская IT-компания по анализу, моделированию и обработке данных, на базе собственных разработок и результатов исследований Стэнфордского университета создала отечественный аналог ChatGPT. Модель искусственного интеллекта SistemmaGPT работает на российских серверах и адаптирована для представителей бизнеса и пользователей из России, — говорится в сообщении.

Программа может работать на русском и английском языках. Она способна проводить анализ больших объемов информации, находить инсайты, общаться с помощью виртуального помощника с клиентами, создавать персональную систему рекомендаций, автоматически обрабатывать входящие звонки и заказы, а также отвечать на письма и работать с пользователями в социальных сетях.

По словам разработчиков, в первую очередь программа предназначена для внедрения в рабочие процессы коммерческих и государственных структур. Также в компании активно работают над создание модели по работе с изображениями и видео, что, предположительно, позволит решать визуальные задачи.

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, был запущен в ноябре 2022 года. Меньше чем за неделю сервис собрал миллион пользователей. За два месяца аудитория составила 100 млн пользователей.

ChatGPT привлек внимание широким набором возможностей: это написание кода, создание текстов, возможности перевода, получения точных ответов и использование контекста диалога для ответов, хотя его фактическая точность и подверглась критике.

Доступ к сервису ограничен в таких странах как Китай, Россия, Белоруссия, Афганистан, Венесуэла, Иран.